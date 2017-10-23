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23 октября 2017
13:47  23 октября 2017 0

В Кремле готовятся к отставке губернатора Полтавченко. Названы сроки увольнения

ПМЭФ-2014. Подписание соглашения между УВЗ и Санкт-Петербургом, полтавченко георгий
Полтавченко может покинуть должность после марта 2018 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Среди причин называют плохую политическую управляемость городом и хозяйственные проблемы.

Об увольнении политика «Дождю» рассказали источник в администрации президента и собеседник, близкий к Кремлю. Полтавченко припомнили несколько громких скандалов, связанных с Петербургом. Так, стадион «Санкт-Петербург Арена» строили на восемь лет дольше, а его стоимость возросла с 6,7 миллиарда рублей до 43-48 миллиардов. Также рейтинг Полтавченко упал после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался от комментариев.

В сентябре в СМИ появились слухи о серии досрочных отставок в губернаторском корпусе. В итоге они подтвердились. Осенью президент России Владимир Путин уволил 11 глав регионов.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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