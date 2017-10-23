Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может уйти в отставку после выборов президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Среди причин называют плохую политическую управляемость городом и хозяйственные проблемы.
Об увольнении политика «Дождю» рассказали источник в администрации президента и собеседник, близкий к Кремлю. Полтавченко припомнили несколько громких скандалов, связанных с Петербургом. Так, стадион «Санкт-Петербург Арена» строили на восемь лет дольше, а его стоимость возросла с 6,7 миллиарда рублей до 43-48 миллиардов. Также рейтинг Полтавченко упал после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.
Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался от комментариев.
В сентябре в СМИ появились слухи о серии досрочных отставок в губернаторском корпусе. В итоге они подтвердились. Осенью президент России Владимир Путин уволил 11 глав регионов.