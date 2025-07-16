Журналисты выяснили, что действительно стоит за критикой России со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о «разочаровании» в президенте России Владимире Путине, однако не назвал его агрессором и не потребовал от Москвы возврата занятых территорий Украины. Об этом пишет издание Conversation.
По данным издания, подобные заявления не всегда отражают истинную позицию американской администрации. Журналисты обратили внимание на ряд деталей в последних выступлениях Трампа. Он возложил часть ответственности за военный конфликт на Украину, что идет вразрез с официальной позицией большинства западных стран. Кроме того, Трамп не уточнил, какие конкретные обязательства США готовы взять на себя по обеспечению безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.
В понедельник Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров и дополнительные ограничения для стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. Параллельно с экономическими угрозами Трамп объявил о новых договоренностях между США и ЕС по поставкам американского вооружения Киеву. Теперь расходы на эти поставки лягут на европейских партнеров, а в будущих партиях будет не только привычное вооружение, но и зенитные ракетные комплексы Patriot.
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