Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева вышла на работу после отпуска и прокомментировала ситуацию со своим заместителем по капстроительству Рудольфом Гурцкая, чья супруга пожаловалась на недостаток средств и открыто поддержала оппозиционера Алексея Навального. По словам главы, Рудольф Гурцкая остается до конца ноября на больничном.
«Он перенес операцию на сердце, — пояснила Людмила Шеболаева. — Все разговоры пока отложены». Рудольф Гурцкая находился на больничном и тогда, когда его супруга Елена Гурцкая высказалась на странице «Команды Навального Челябинск». Жена вице-мэра, самого обеспеченного сотрудника мэрии Кыштыма, пожаловалась на снижение доходов в своей фирме, зарегистрированной в Башкортостане. Там же, в Башкортостане, выплачивают налоги, ростом которых недовольна супруга замглавы Кыштыма, двоюродного брата Дианы Гурцкая. На странице также было выложено фото Елены Гурцкая на фоне джипа с наклейкой за Навального. Популярный telegram-канал «Акитилоп» очень жестко прокомментировал эту историю, назвав Елену Гурцкая «с жиру бесящейся женушкой».
Рудольф Гурцкая (а о нем отзываются как о сильном руководителе) после того, как сообщения появились в СМИ, провел с супругой воспитательную беседу. Все упоминания о его жене в соцсети исчезли.