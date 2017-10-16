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16 октября 2017
16:20  16 октября 2017 2

Жена самого богатого кыштымского чиновника, поддержавшая Навального, «заметает следы» — удалила свой аккаунт в соцсетях

Эта фотография таинственно исчезлаФОТО: "Команда Навального Челябинск", "ВКонтакте"

Елена Гурцкая, супруга вице-мэра Кыштыма Челябинской области Рудольфа Гурцкая, удалила свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после того, как стало известно, что жена чиновника открыто поддержала оппозиционера Алексея Навального. Со страницы «Команда Навального Челябинск» также исчезло фото Елены Гурцкая на фоне семейного автомобиля «Джип Гранд Чероки» с наклейкой в поддержку блогера.

Рудольф Гурцкая находится на больничном. На аппаратном совещании в мэрии Кыштыма в понедельник, 16 октября, эту историю не обсуждали. Глава Кыштыма Людмила Шеболаева до конца недели находится в отпуске. Но, как стало известно «URA.RU», мэр уже дважды говорил по телефону со своим заместителем, после того как история попала в СМИ. Рудольф Гурцкая пытался объяснить, что его супругу подставили. В Кыштыме о вице-мэре Кыштыма отзываются как о сильном руководителе.

На странице «Команда Навального Челябинск» Елена Гурцкая заявила, что поддерживает Навального из-за того, что «власть застоялась и хочется перемен», «во всем видны деградация и снижение доходов населения». Жена чиновника пожаловалась на снижение прибыли в своей фирме, зарегистрированной в Башкортостане. На странице Елены Гурцкая во «ВКонтакте» были ссылки на «Команду Навального Челябинск».

Аккаунт Елены Гурцкая больше не доступен
«Вконтакте»

Жалобы супруги чиновника «на бедность» отметил популярный telegram-канал «Акитилоп». Замглавы Кыштыма Рудольф Гурцкая, курирующий в мэрии капитальное строительство, является самым обеспеченным чиновником в администрации. В его собственности два земельных участка в Башкирии и Абхазии общей площадью 22000 кв. метра, квартира в 106 кв. метров в Грузии, досуговый центр в Башкирии, 1 тыс. кв. метров и коттедж в Абхазии в 400 «квадратов».

Рудольф Гурцкая — двоюродный брат знаменитой певицы, члена общественной палаты Дианы Гурцкая. До работы в Кыштыме Рудольф Гурцкая занимался бизнесом и преуспел в нем. Его доходы за 2014 год превысили 8 млн рублей. В разговоре с «URA.RU» чиновник заявил, что супруга всего лишь высказалась в пользу пенсионеров, и предположил, что наклейка в поддержку Навального — ошибка. В челябинском штабе Навального «URA.RU» сообщили, что Елена Гурцкая лично приехала за наклейкой, затем прислала фото и дала согласие на публикацию.

Елена Гурцкая откликнулась на публикацию «URA.RU» и написала агентству: «Как много о себе узнала, особенно о доходах!» Декларационные данные Рудольфа Гурцкая и его супруги опубликованы на сайте администрации Кыштыма

Альбина Золотухина
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