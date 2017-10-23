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23 октября 2017
Главные новости 
21:00  23 октября 2017 0

Нападение на ведущую «Эха Москвы», геноцид пенсионеров и волна детских суицидов. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Административные здания. Москва, пенсионер, бабушка, минфин, пенсия, министерство финансов РФ
Теперь волнует не размер пенсии, а шансы до нее дожитьФото: Антон Белицкий © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Мужчина с ножом прорвался в редакцию «Эха Москвы» и порезал горло ведущей Татьяне Фельгенгауэр. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов рассказал «URA.RU» о том, что сейчас происходит в редакции и как к нападению оказался причастен федеральный телеканал.

Первые лица крупнейших российских СМИ прокомментировали случившееся и поведали «URA.RU» о вероятных причинах. Профессиональное сообщество сошлось в одном — нападение на «Эхо», к сожалению, останется безнаказанным.

Но не все коллеги ведущей проявили сочувствие. Корреспондент «Интерфакса» жестко поглумился над нападением на Татьяну Фельгенгауэр, назвав ее «очередной мученицей совести для либералов». Сеть взорвалась нецензурными комментариями.

Правительство России отложило планы по повышению пенсионного возраста. Вместо этого чиновники собираются поднять минимальный стаж, необходимый для получения пенсии. Экономисты уверены — реформа приведет в геноциду пенсионеров.

Зауралье накрыла волна суицидов. Что самое тревожное — детских. Главный психиатр Курганской области рассказал «URA.RU», почему проблема «молодеет», как вовремя распознать у ребенка тревожные симптомы и чего не нужно делать, чтобы уберечь своих детей.

Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге. Правда, после этой новости телеведущую передумали пускать в Ельцин Центр.

Армен Джигарханян раскрыл семейные секреты после скандального разрыва с женой. И пообещал «стараться забыть ее».

Кирилл Егоров
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