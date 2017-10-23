Первые лица российских СМИ: нападение на «Эхо» останется безнаказанным

18:55 23 октября 2017 0

Журналисты уверены: нападение на Татьяну Фельгенгауэр - это вызов для всей радиостанции "Эхо мсоквы" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские журналисты усомнились в том, что нападение на коллегу, заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, будет расследовано должным образом. Покушение на нее произошло в понедельник, 23 октября — 48-летний мужчина пробрался в офис радиостанции на Новом Арбате, поднялся на 14-й этаж на лифте, брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом, после чего ударил журналистку ножом в область шеи.

В Союзе журналистов настаивают на изменении правового статуса представителей четвертой власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов уверен, что к таким преступлениям «приводит системная безнаказанность людей, которые покушаются на журналистов и гражданских активистов». «Именно это стало причиной нападения на моего друга Таню Фельгенгауэр. Это покушение надо расценивать как покушение на всю замечательную радиостанцию „Эхо Москвы“. Я рассматриваю случившееся в одном ряду с убийством нашего журналиста Игоря Домникова. Расследование идет 15 лет. А заказчик убийства выходит из зала суда веселый и безнаказанный, потому что вышел срок давности», — напомнил в беседе с «URA.RU» Муратов. Он считает, что журналистам остается полагаться только на самооборону.

Его коллега, главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, считает регулярные нападения на журналистов закономерными. «Большая проблема заключается в том, что на протяжении длительного времени обществу внушали, что это журналисты отравляют жизнь, это они виноваты чуть ли не во всех бедах, они — главные враги. Не стоит удивляться, что в итоге мы получили такое отношение к людям этой профессии.

Большинство наших граждан не переживают из-за нападений на журналистов. Если вы посмотрите на социологические исследования, то убедитесь, что уровень доверия к представителям четвертой власти крайне низок», — пояснил он «URA.RU».

Ни одно крупное нападение на журналиста в России не было расследовано, такая же судьба ждет и дело о покушении на жизньТатьяны Фельгенгауэр, заявил «URA.RU» главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Журналист Сергей Доренко призывает снизить градус ненависти в обществе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Смотрите, с первых же минут заявили, что никакой политики тут нет, что речь идет о каких-то личных мотивах. Но это полная чушь! В нашем обществе необходимо срочно снизить градус ненависти. Когда людям постоянно говорят — ребята, надо биться-биться, убивать гадину, душить предателей, то когда-то должно прорвать. Атмосфера ненависти уже зашкаливает, принимая болезненные формы», — сказал Доренко.

Ранее председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил «URA.RU», что в нападении на Татьяну Фельгенгауэр «вряд ли замешана политика». По его мнению, Фельгенгауэр могли, скорее всего, за что-то отомстить.

В «Единой России» также отреагировали на произошедшее преступление. Заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко заявил «URA.RU», что нападение на Фельгенгауэр — «совершенно мерзкое преступление». «Мы призываем правоохранительные органы расследовать данное преступление со всей тщательностью, в главу СКР Александра Бастрыкин — взять это под личный контроль. Никогда и никому нельзя позволять переходить красную черту», — сказал Ревенко.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что попросит акционеров усилить охрану редакции после нападения. Он признал, что «у журналистов сейчас такая работа», отметив, что «всех охранять, к сожалению, невозможно, иначе это не работа».