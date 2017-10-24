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Главные новости Свердловской области
12:47  24 октября 2017 0

Известной екатеринбургской журналистке пригрозили судом за миллионные долги. СКРИН

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения, чебыкина ольга
Маматов угрожает Чебыкиной судомФото: Александр Мамаев
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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PR-технолог Платон Маматов обратился с письмом к сооснователю телеканала «Малина» Ольге Чебыкиной. В нем он попросил медиаменеджера о встрече, предупредил о том, что истекают сроки возврата долга, и пригрозил судом. Копия документа оказалась в распоряжении «URA.RU».

Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Данное общество в течение нескольких лет получало займы от «Четверки», но вернуло лишь часть. При этом имущество интернет-проекта оказалось в собственности ООО «ТК „Малина“», которое юридически никому ничего не должно. Маматов уверен, что в арбитраже ему удастся доказать связь между всеми эти компаниями и вернуть деньги.

Кредитор в письме предупредил Чебыкину, что «срок возврата долгов истекает буквально через два месяца». Также он попросил медиаменеджера о встрече. «Принципиально ничего нового, но нам с вами лучше бы уточнить реквизиты получателя, форму платежей и другие мелкие формальности. Заранее согласен на любое удобное вам время, в любой день ноября этого года», — написал PR-технолог. Автор письма не возражает, если к переговорам будет привлечен бывший директор «Четвертого канала» Алена Вугельман, которая сейчас работает на «Малине». «Она прекрасно разбирается во всех вопросах, связанных со взятыми „Малиной“ в долг двадцатью миллионами рублей. Это не удивительно: ведь именно госпожа Вугельман в бытность свою директором „Четвертого канала“ выдала вам эти самые займы», — написал Маматов.

Фото: скан письма Маматова Чебыкиной

Он также заметил, что готов обсудить «компромиссный график платежей» по долгу, и попросил дать ответ на письмо не позднее 30 октября 2017 года. «Если же вы по какой-то причине решите проигнорировать моё обращение, то я сочту ваше молчание отказом вернуть займ. В этом крайне маловероятном, но всё же возможном случае буду вынужден обратиться в суд с иском», — отметил Маматов.

В беседе с «URA.RU» кредитор заметил, что отправил письмо Чебыкиной в бумажном варианте, по электронной почте и через мессенджер WatsApp. Ранее он пытался договориться с ней о встрече более неформальными способами, но терпел неудачи. «Я пытался писать ей в Facebook, но с удивлением обнаружил, что она меня заблокировала. Звонить девушке на личный телефон я счел некорректным. Вдруг человек, и правда, не готов со мной общаться лично», — сказал Маматов нашему агентству и показал скриншот, по которому видно, что через WatsApp письмо было доставлено до адресата.

Оперативно получить комментарий Ольги Чебыкиной не удалось — на звонки журналиста она не ответила.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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