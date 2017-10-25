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25 октября 2017
17:16  25 октября 2017 0

Поклонники Николая II грозят закрыть кинотеатры, которые покажут «Матильду»

Билеты на фильм
Билеты на премьеру «Матильды» уже распроданы во всех кинотеатрахФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Накануне всероссийской премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда» поклонники Николая II пригрозили, что кинотеатры, которые покажут фильм, ставший еще до показа скандальным, будут закрыты. Православные прислали письма с угрозами в кинотеатры «Континент Синема» в ТРЦ «Фан Фан».

«В случае выхода фильма „Матильда“ с 26 октября в их кинотеатре, на их организацию будет направлена жалоба в ФАС, прокуратуру, Роскомнадзор и суд в связи с грубым нарушением 4 статей ФК, который предусматривает приостановку деятельности кинотеатра до девяноста дней, ст. 6.17 КоАП», — цитирует послание издание «Интересный Екатеринбург».

Авторы письма считают, что фильм «Матильда» содержит информацию, которая вредит здоровью детей. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская, одна из самых ярых противников картины, призвала защитить детей от ее дурного влияния.

Александр Лукманов
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