Злоумышленник, открывший стрельбу на вокзале в Россоши, задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленник скрылся после стрельбы, но был задержан
Злоумышленник скрылся после стрельбы, но был задержан Фото:

Злоумышленник, открывший накануне вечером стрельбу на железнодорожном вокзале в Россоши Воронежской области, задержан. Следствие намерено требовать его ареста, сообщили в СУ СКР по региону.

«По подозрению в покушении на убийство двух или более лиц задержан 38-летний мужчина», — сообщает СУ СКР по Воронежской области в Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30  п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Задержанный ранее уже был судим. Сейчас его допрашивают об обстоятельствах совершенного преступления. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. Один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Злоумышленник, открывший накануне вечером стрельбу на железнодорожном вокзале в Россоши Воронежской области, задержан. Следствие намерено требовать его ареста, сообщили в СУ СКР по региону. «По подозрению в покушении на убийство двух или более лиц задержан 38-летний мужчина», — сообщает СУ СКР по Воронежской области в Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30  п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Задержанный ранее уже был судим. Сейчас его допрашивают об обстоятельствах совершенного преступления. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Ранее сообщалось, что в городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. Один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...