Злоумышленник, открывший стрельбу на вокзале в Россоши, задержан

Злоумышленник, открывший накануне вечером стрельбу на железнодорожном вокзале в Россоши Воронежской области, задержан. Следствие намерено требовать его ареста, сообщили в СУ СКР по региону.
«По подозрению в покушении на убийство двух или более лиц задержан 38-летний мужчина», — сообщает СУ СКР по Воронежской области в Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Задержанный ранее уже был судим. Сейчас его допрашивают об обстоятельствах совершенного преступления. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что в городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. Один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.