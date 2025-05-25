Чемпионский болид Ferrari Михаэля Шумахера продан за 18,17 млн долларов

Болид Ferrari F2001, на котором семикратный чемпион мира по «Формуле-1» Михаэль Шумахер одержал победы в Монако и Венгрии в 2001 году, был продан на аукционе компании RM Sotheby's за рекордные 18,17 миллиона долларов. Об этом сообщают журналисты New York Times.
«Автомобиль Ferrari „Формулы-1“, на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии 2001 года и завоевал титул чемпиона мира того года, был продан за 18,17 миллионов долларов», — говорится в сообщении газеты. Авторы материала отметили, что эта сумма стала самой крупной для когда-либо проданных на аукционе авто Шумахера.
По информации New York Times, Ferrari F2001 стал четвертым по стоимости автомобилем «Формулы-1», когда-либо выставлявшимся на аукционе. Самой дорогой машиной соревнований остается Mercedes-Benz W196, проданный в этом году за 52 миллиона долларов.
В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму и множественные повреждения мозга при падении на лыжах в Мерибеле. Он долго был в коме. В 2018 году сообщалось, что он уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате ИВЛ. В 2019 году его тайно госпитализировали в Париж, где проводилось лечение стволовыми клетками. В 2020 году СМИ сообщили о планируемой операции по пересадке клеток.
В марте этого года корреспондент RTL Феликс Горнер сообщил Daily Mail, что состояние Михаэля Шумахера по-прежнему тяжелое: он нуждается в постоянном уходе и не может говорить. К нему имеют доступ около 20 человек — такой ограниченный круг выбран семьей для защиты его личной жизни. Невролог Екатерина Демьяновская, в свою очередь, рассказала, что предположительно Шумахер находится в вегетативном состоянии, для которого характерно отсутствие мыслительной активности и утрата личности. По ее словам, это состояние вызвано диффузным аксональным повреждением — нарушением связей между корой мозга и более глубокими структурами. Она подчеркнула, что вероятность восстановления после длительного пребывания в таком состоянии очень низка, передает «Общественная служба новостей».
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