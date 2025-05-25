В Госдуме предложили не забирать машину за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации авто

Нилов предложил смягчить ответственность за отсутствие части документов на авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Нилов удивился, почему авто водителя, у которого нет при себе регистрации, отправляют на штрафстоянку
Нилов удивился, почему авто водителя, у которого нет при себе регистрации, отправляют на штрафстоянку Фото:

В России нужно смягчить меры ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль. Данное предложение выдвинул глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Меры ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на авто должны быть смягчены», — заявил Нилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют быстро проверить, не находится ли автомобиль в угоне и действительно ли за рулем его владелец, поэтому эвакуация авто в подобных случаях является излишней. Депутат подчеркнул, что российское законодательство должно «идти в ногу со временем».

Он также напомнил, что за отсутствие водительского удостоверения или страховки предусмотрены штрафы, но автомобиль не эвакуируют, а при отсутствии свидетельства о регистрации машину отправляют на штрафстоянку. «Вопрос, зачем? Штраф? Хорошо. Но для чего машину эвакуировать на штрафстоянку, если перед вами владелец данного транспортного средства?» — удивился депутат.

Нилов также отметил, что при утрате документов водитель может предоставить удостоверение личности и электронную страховку, где он значится собственником автомобиля. Если машина не числится в угоне, эвакуация становится излишней мерой и создает дополнительные сложности для владельца. Депутат подчеркнул, что у полиции есть все возможности для быстрой проверки информации, поэтому подход к подобным ситуациям должен быть пересмотрен.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что за езду с выключенными фарами ближнего света в светлое время суток водителям грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Согласно ПДД, нужно использовать ближний свет, дневные ходовые огни или противотуманные фары, а одни габаритные огни недостаточны, передает RT.

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В России нужно смягчить меры ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль. Данное предложение выдвинул глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Меры ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на авто должны быть смягчены», — заявил Нилов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют быстро проверить, не находится ли автомобиль в угоне и действительно ли за рулем его владелец, поэтому эвакуация авто в подобных случаях является излишней. Депутат подчеркнул, что российское законодательство должно «идти в ногу со временем». Он также напомнил, что за отсутствие водительского удостоверения или страховки предусмотрены штрафы, но автомобиль не эвакуируют, а при отсутствии свидетельства о регистрации машину отправляют на штрафстоянку. «Вопрос, зачем? Штраф? Хорошо. Но для чего машину эвакуировать на штрафстоянку, если перед вами владелец данного транспортного средства?» — удивился депутат. Нилов также отметил, что при утрате документов водитель может предоставить удостоверение личности и электронную страховку, где он значится собственником автомобиля. Если машина не числится в угоне, эвакуация становится излишней мерой и создает дополнительные сложности для владельца. Депутат подчеркнул, что у полиции есть все возможности для быстрой проверки информации, поэтому подход к подобным ситуациям должен быть пересмотрен. Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что за езду с выключенными фарами ближнего света в светлое время суток водителям грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Согласно ПДД, нужно использовать ближний свет, дневные ходовые огни или противотуманные фары, а одни габаритные огни недостаточны, передает RT.
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