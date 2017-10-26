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26 октября 2017
25 октября 2017
00:19  26 октября 2017 0

Президент ФРГ назвал ключевые проблемы в отношениях с Россией: Крым в числе первых

Штайнмайер отказывается признавать присоединение Крыма к РоссииФОТО: Wikipedia
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал СМИ о нерешенных вопросах в отношениях с Россией. Он уточнил, что в Берлине по-прежнему недовольны позицией Москвы по Крыму и конфликту в Донбассе.

«От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — цитирует Штайнмайера телеканал RT.

Штайнмайер подчеркнул, что подобное положение дел не устраивает ни Москву, ни Берлин и призвал российское руководство уйти от взаимных упреков и недопониманий. «Наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет мы противопоставили большую предсказуемость, восстановление определённого минимума доверия», — отметил глава ФРГ.

Напомним, что президент ФРГ прибыл с официальным визитом в Россию 25 октября. О необходимости поддержания конструктивного диалога между странами ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Макеев
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