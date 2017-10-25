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25 октября 2017
22:09  25 октября 2017 0

Президенты России и Германии договорились работать над развитием отношений. ВИДЕО

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Москву с официальным визитомФото: РИА «Новости»/Михаил Климентьев

Россия и Германия будут работать над развитием отношений, несмотря на имеющиеся сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Перспективы двусторонних отношений Путин обозначил на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Германии, сообщает агентство Nation News.

«…Несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием», — сказал Путин.

Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал RT.

В ФРГ ранее выразили надежду, что встреча Путина и Штайнмайера внесет разрядку в отношения Берлина и Москвы.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Москву с официальным визитом в среду, 25 октября. Как отметил по этому поводу Владимир Путин, «визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению наших межгосударственных связей».

Коллегу из Германии президент России приветствовал на его родном языке, передает РИА «Новости». Известно, что глава РФ в совершенстве владеет немецким.

Виктор Жуков
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