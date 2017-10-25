Россия и Германия будут работать над развитием отношений, несмотря на имеющиеся сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Перспективы двусторонних отношений Путин обозначил на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Германии, сообщает агентство Nation News.
«…Несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте, и мы готовы сообща работать над дальнейшим их развитием», — сказал Путин.
Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал RT.
В ФРГ ранее выразили надежду, что встреча Путина и Штайнмайера внесет разрядку в отношения Берлина и Москвы.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Москву с официальным визитом в среду, 25 октября. Как отметил по этому поводу Владимир Путин, «визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению наших межгосударственных связей».
Коллегу из Германии президент России приветствовал на его родном языке, передает РИА «Новости». Известно, что глава РФ в совершенстве владеет немецким.