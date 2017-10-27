В Белоруссии уволили милиционера, который пнул котенка. ВИДЕО

В городе Полоцке в Витебской области за жестокое обращение с животными уволили сотрудника милиции. Прапорщик стал героем скандального видео, на котором мужчина пинает котенка.
Вскоре удалось установить, что это был сотрудник патрульно-постовой службы, прапорщик милиции. Когда о его поступке узнали в ведомстве, дело закончилось увольнением, сообщает издание «Народные новости Витебска».
«В социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина бьет ногой кота возле магазина „Дионис“ в Полоцке. Органами внутренних дел проведена проверка по данному факту. Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции», — сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки было принято решение уволить живодера «в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел». Кроме того, в отношении бывшего прапорщика возбудили административное производство.