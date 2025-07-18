Прокурор просит 8 лет для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

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Прокурор запрашивает 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в России иностранным агентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков про армию и оправдание терроризма. Об этом сообщает РИА Новости,
*Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ
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