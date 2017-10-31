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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:54  31 октября 2017 0

Первоклассники Верхней Салды будут развивать свой интеллект под руководством лучших шахматистов региона. ФОТО

В Верхней Салде ввели уроки шахматной грамотностиФото: пресс-служба ВСМПО-Ависма

Первоклассники Верхней Салды получили возможность развивать свой интеллект и логические способности под руководством лучших шахматистов региона на уроках шахматной грамотности. Инициатором проекта выступила Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА заинтересована в привлечении высококвалифицированных кадров и активно включается в процесс их воспитания и образования. А мировой практикой доказано, что шахматы лучше всего развивают инженерное и стратегическое мышление, логику, благотворно влияют на интеллект. Опираясь на этот опыт, руководство Корпорации ВСМПО-АВИСМА приняло решение развивать этот высокоинтеллектуальный вид спорта», — отметили в пресс-службе компании.

Преподавать дисциплину пригласили лучших шахматистов региона: неоднократного победителя уральских турниров, гроссмейстера Владимира Матвеева и мастера FIDE Владимира Комиссарова. По заказу ВСМПО Владимир Комиссаров создал авторскую программу и разработал специально для салдинских ребят учебные материалы, которые были отпечатаны в заводской типографии. Кроме того, корпорация закупила в каждую школу настольные и демонстрационные шахматные доски. Уроки шахматной грамотности проводятся для 600 первоклассников Верхней Салды.

Еще один приглашенный корпорацией тренер, Роман Новосёлов, наряду с остальными тренерами проводит занятия в шахматном клубе «Дебют», который также появился в нынешнем году в структуре спортивного цеха №51 ВСМПО. Здесь перспективные школьники могут продолжать оттачивать свое мастерство; также клуб посещают любители шахмат всех возрастов. Корпорация выделила для клуба помещение, провела ремонт, оснастила его мебелью и необходимым цифровым оборудованием.

В клубе уже активно проводятся детские шахматные турниры, а 29 октября состоялся первый открытый чемпионат ВСМПО по шахматам, которые теперь включены в новый сезон заводской спартакиады трудящихся.

С ноября 2016 года ВСМПО-АВИСМА стала генеральным спонсором чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина. В корпорации надеются, что успех гроссмейстера вдохновит юных шахматистов Верхней Салды и станет серьезным стимулом для повышения их мастерства.

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Пресс-служба ВСМПО-АВИСМА

Наталья Володина
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