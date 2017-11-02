Четырехлетняя львица Эмма родила трех львят. Все три котенка девочки. Они родились месяц назад, но только сейчас впервые мать позволила им выйти из домика на люди.
«Они родились 30 сентября в день Веры, Надежды и Любови. Сотрудники отдела, которые ухаживают за малышами, решили дать им созвучные имена, но на международный манер: Хоуп, Белиф и Лав», — рассказал «URA.RU» Игорь Пермяков, пресс-секретарь екатеринбургского зоопарка.
Для того, чтобы львята правильно развивались, кормящая мать Эмма получает сейчас получает рацион, усиленный витаминами, а также кипяченое молоко.
Как ранее сообщало «URA.RU», Эмму привезли на Урал из крымского парка львов «Тайган» в ноябре 2016 года. Здесь ее ждал девятилетний лев Эрни.
Поскольку екатеринбургский зоопарк входит в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, то скорее всего львята, когда подрастут, уйдут по обмену в другие зоопарки.