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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:07  02 ноября 2017 0

Львица из Крыма родила трех детенышей в екатеринбургском зоопарке. ФОТО

До 7-8 месяцев львята сохраняют пятнистый окрасФото: Екатеринбургский зоопарк

Четырехлетняя львица Эмма родила трех львят. Все три котенка девочки. Они родились месяц назад, но только сейчас впервые мать позволила им выйти из домика на люди.

«Они родились 30 сентября в день Веры, Надежды и Любови. Сотрудники отдела, которые ухаживают за малышами, решили дать им созвучные имена, но на международный манер: Хоуп, Белиф и Лав», — рассказал «URA.RU» Игорь Пермяков, пресс-секретарь екатеринбургского зоопарка.

Для того, чтобы львята правильно развивались, кормящая мать Эмма получает сейчас получает рацион, усиленный витаминами, а также кипяченое молоко.

Как ранее сообщало «URA.RU», Эмму привезли на Урал из крымского парка львов «Тайган» в ноябре 2016 года. Здесь ее ждал девятилетний лев Эрни.

Поскольку екатеринбургский зоопарк входит в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, то скорее всего львята, когда подрастут, уйдут по обмену в другие зоопарки.

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Фото: Екатеринбургский зоопарк

Александр Лукманов
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