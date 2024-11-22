В пятиэтажке Нижнего Тагила сгорел человек. Фото

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожар тушили три единицы спецтехники (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области днем 22 ноября в горящей квартире пятиэтажки погиб человек. Тушить пожар прибыли восемь спасателей и три единицы спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома (в районе улицы Юности). В результате ЧП погиб один человек», — следует из сообщения. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

По оперативной информации, в доме не было пожарного извещателя, который мог заранее оповестить жильцов о возгорании. На данный момент причину ЧП устанавливают пожарные дознаватели.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области днем 22 ноября в горящей квартире пятиэтажки погиб человек. Тушить пожар прибыли восемь спасателей и три единицы спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома (в районе улицы Юности). В результате ЧП погиб один человек», — следует из сообщения. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. По оперативной информации, в доме не было пожарного извещателя, который мог заранее оповестить жильцов о возгорании. На данный момент причину ЧП устанавливают пожарные дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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