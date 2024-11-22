В Нижнем Тагиле Свердловской области днем 22 ноября в горящей квартире пятиэтажки погиб человек. Тушить пожар прибыли восемь спасателей и три единицы спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома (в районе улицы Юности). В результате ЧП погиб один человек», — следует из сообщения. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
По оперативной информации, в доме не было пожарного извещателя, который мог заранее оповестить жильцов о возгорании. На данный момент причину ЧП устанавливают пожарные дознаватели.
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