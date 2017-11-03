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03 ноября 2017
02 ноября 2017
13:12  03 ноября 2017 0

Воздушные бои пройдут в небе над Екатеринбургом

Будут сражаться модели самолетов времен ВОВФото: forum.rcdesign.ru

В Екатеринбурге по случаю Дня народного единства 5 ноября на стадионе школы № 23 в Академическом районе пройдут настоящие воздушные бои. Воевать будут на радиоуправляемых моделях самолетов класса СОЮЗ-500, также пройдут соревнования по дронрейсингу F3U.

По правилам к каждому самолету будет привязана лента длиной 15 метров. Задача воздушного боя — винтом или крылом отрубить ленту на самолете противника.

«В бою примут участие модели самолетов времен Великой Отечественной с электрическими двигателями размахом крыльев около метра», — объяснили «URA.RU» в Центре информационной политики «РСГ-Академическое».

А дронрейсинг — это гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах.

Александр Лукманов
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