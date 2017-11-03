Воздушные бои пройдут в небе над Екатеринбургом

В Екатеринбурге по случаю Дня народного единства 5 ноября на стадионе школы № 23 в Академическом районе пройдут настоящие воздушные бои. Воевать будут на радиоуправляемых моделях самолетов класса СОЮЗ-500, также пройдут соревнования по дронрейсингу F3U.
По правилам к каждому самолету будет привязана лента длиной 15 метров. Задача воздушного боя — винтом или крылом отрубить ленту на самолете противника.
«В бою примут участие модели самолетов времен Великой Отечественной с электрическими двигателями размахом крыльев около метра», — объяснили «URA.RU» в Центре информационной политики «РСГ-Академическое».
А дронрейсинг — это гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах.