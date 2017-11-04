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04 ноября 2017
03 ноября 2017
06:56  04 ноября 2017 0

Васильев поручил разобраться в ситуации с бойкотом дальнобойщиков на границе

Провал на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Уватский район, дальнобойщики, водители
Дальнобойщики утверждают, что таможенники вымогали у них взяткиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил вице-премьеру республики Рамазану Джафарову разобраться в ситуации на российско-азербайджанской границе, где накануне дальнобойщики объявили бойкот из-за поборов. Об этом сообщает РИА «Дербент».

По данным агентства, накануне водители большегрузов из обеих стран массово пожаловались на сотрудников таможенного терминала «Виадук» Магарамкентского района Дагестана. Дальнобойщики утверждают, что сотрудники фитосанитарной и таможенной службы вымогали деньги за досмотр и проверку грузов. Спонтанная акция протеста автомобилистов привела к многокилометровой очереди из грузовиков.

В ответ таможенники заявили, что они всего лишь собирают законные пошлины за проверку грузов и пропуск грузовиков. Но протестующие указывает на отсутствие квитанций и кассовых чеков при досмотре автомобилей. Известно, что на пропускной пункт уже прибыла комиссия из Москвы, которая предстоит разобраться в произошедшем.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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