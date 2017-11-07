Суд разрешил приговорить полпреда президента России к пожизненному сроку

В понедельник, 6 ноября, Святошинский районный суд Киева дал разрешение на заочное вынесение приговора полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олегу Белавенцеву. Генпрокуратура Украины обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность страны, подстрекательстве военных к совершению госизмены и пособничестве в ведении агрессивной войны.
За указанные преступления, по данным ведомства, Белавенцеву может грозить пожизненное лишение свободы, пишет агентство UNN со ссылкой на военного прокурора Руслана Кравченко: «Сегодня Святошинский суд дал разрешение на его заочное осуждение».
В августе прошлого года, напомним, Генпрокуратура Украины разослала уведомления о подозрении в особо тяжких преступлениях против нацбезопасности страны 18 высокопоставленным российским чиноникам. Среди них оказался Олег Белавенцев. Несколько позже он был объявлен в розыск, но поскольку у украинских силовиков нет возможности задержать полпреда президента, киевский суд разрешил им расследовать уголовное дело заочно. Доказательства вины чиновника в указанных преступлениях якобы были найдены.