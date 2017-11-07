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Главные новости Свердловской области
10:09  07 ноября 2017 0

Сбербанк начал тестировать в Екатеринбурге инновационный офис. ФОТО

В «Офисе 2020» работает шесть универсальных сотрудников, которые помогут решить все вопросыФото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк России в Екатеринбурге тестирует новый формат офисов, в которых применяются инновационные технологические и дизайнерские решения, причем некоторые — впервые для кредитной организации. Первый такой филиал в рамках проекта «Офис 2020» появился в деловом центре «Европа».

В пресс-службе банка «URA.RU» рассказали, что главным отличием нового офиса стало то, что теперь не клиент ищет нужного специалиста, а специалист сам подходит к посетителю.

«В „Офисе 2020“ работает шесть универсальных сотрудников, которые помогут и оплатить счета, и оформить кредит, и сделать вклад, решая все вопросы клиента по принципу „единого окна“, — рассказали в пресс-службе Сбербанка. — Изменен подход и к электронной очереди. Вместо терминала, где клиент выбирает, какой именно талон ему нужно распечатать, в новом офисе установлен экран с единственной опцией — „Получить обслуживание“».

На специальный монитор в центре зала выводится фотография сотрудника банка, который будет работать с клиентом. Работники банка в новом офисе свободно перемещаются по помещению с ноутбуками и POS-терминалами. Получив свой номер, клиент может подождать специалиста в бирюзовом кресле или камерной полузакрытой кабинке. Пока сотрудник занят, посетитель может выпить кофе или подзарядить телефон.

«„Офис 2020“ — большой шаг к персонализации наших услуг, — отмечает председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин. — Клиент сам выбирает, в какой части офиса ему удобнее обслуживаться, может настроить под себя кресло и стол. В этом офисе комфортно и клиентам, и сотрудникам».

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В ожидании сотрудника банка посетитель может выпить кофе, подзарядить телефон Фото: пресс-служба Сбербанка

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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