Сбербанк начал тестировать в Екатеринбурге инновационный офис. ФОТО

Сбербанк России в Екатеринбурге тестирует новый формат офисов, в которых применяются инновационные технологические и дизайнерские решения, причем некоторые — впервые для кредитной организации. Первый такой филиал в рамках проекта «Офис 2020» появился в деловом центре «Европа».
В пресс-службе банка «URA.RU» рассказали, что главным отличием нового офиса стало то, что теперь не клиент ищет нужного специалиста, а специалист сам подходит к посетителю.
«В „Офисе 2020“ работает шесть универсальных сотрудников, которые помогут и оплатить счета, и оформить кредит, и сделать вклад, решая все вопросы клиента по принципу „единого окна“, — рассказали в пресс-службе Сбербанка. — Изменен подход и к электронной очереди. Вместо терминала, где клиент выбирает, какой именно талон ему нужно распечатать, в новом офисе установлен экран с единственной опцией — „Получить обслуживание“».
На специальный монитор в центре зала выводится фотография сотрудника банка, который будет работать с клиентом. Работники банка в новом офисе свободно перемещаются по помещению с ноутбуками и POS-терминалами. Получив свой номер, клиент может подождать специалиста в бирюзовом кресле или камерной полузакрытой кабинке. Пока сотрудник занят, посетитель может выпить кофе или подзарядить телефон.
«„Офис 2020“ — большой шаг к персонализации наших услуг, — отмечает председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин. — Клиент сам выбирает, в какой части офиса ему удобнее обслуживаться, может настроить под себя кресло и стол. В этом офисе комфортно и клиентам, и сотрудникам».