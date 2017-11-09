На Урале прокуратура добилась выплаты зарплаты энергетикам

15:40 09 ноября 2017 0

После вмешательства прокуратуры долг был ликвидирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры погашен долг по зарплате перед работниками филиала компании «Фирма Энергозащита». Долг по зарплате образовался за сентябрь перед 65 рабочими. Сумма долга — 1,4 млн рублей.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников организации в прокуратуре района заслушан директор филиала «Уралэнергоизоляция» ОАО «Фирма Энергозащита», которому внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении него возбуждено по статье «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО

В результате 8 ноября долг по зарплате перед рабочими был погашен полностью.