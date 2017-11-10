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10 ноября 2017
16:53  10 ноября 2017 0

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили 2018 года

Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., рено, эмблема
На первом месте — Renault KoleosФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты опубликовали рейтинг самых ожидаемых автомобилей 2018 года. Его возглавил кроссовер Renault Koleos, первое поколение которого вышло на рынок в 2010 году.

Стало известно, что новая модель получит 1,6-литровый двигатель на 128 лошадиных сил и данная комплектация будет дешевле остальных из-за своих низких ходовых показателей. Помимо такой комплектации, будут представлены и другие, например, с двухлитровым дизельным двигателем на 144 лошадиные силы, сообщает телеканал 360.

На втором месте рейтинга оказался Peugeot 3008 GT Line с дизельным и с бензиновым двигателем. Этот автомобиль привлекает автолюбителей мультимедийной системой и функцией полуавтономного управления.

На третью позицию эксперты поставили автомобиль марки Honda CR-V Hybrid. Как рассказали представители автопроизводителя, он получит двухлитровый бензиновый агрегат и два электромотора, что и станет его особенностью. Мощность авто — 212 «лошадей», которые попадают под повышенный транспортный налог.

Ранее «URA.RU» публиковало список самых продаваемых в России автомобилей в октябре 2017 года. Лидером продаж стал KIA Rio.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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