Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили 2018 года

Эксперты опубликовали рейтинг самых ожидаемых автомобилей 2018 года. Его возглавил кроссовер Renault Koleos, первое поколение которого вышло на рынок в 2010 году.
Стало известно, что новая модель получит 1,6-литровый двигатель на 128 лошадиных сил и данная комплектация будет дешевле остальных из-за своих низких ходовых показателей. Помимо такой комплектации, будут представлены и другие, например, с двухлитровым дизельным двигателем на 144 лошадиные силы, сообщает телеканал 360.
На втором месте рейтинга оказался Peugeot 3008 GT Line с дизельным и с бензиновым двигателем. Этот автомобиль привлекает автолюбителей мультимедийной системой и функцией полуавтономного управления.
На третью позицию эксперты поставили автомобиль марки Honda CR-V Hybrid. Как рассказали представители автопроизводителя, он получит двухлитровый бензиновый агрегат и два электромотора, что и станет его особенностью. Мощность авто — 212 «лошадей», которые попадают под повышенный транспортный налог.
Ранее «URA.RU» публиковало список самых продаваемых в России автомобилей в октябре 2017 года. Лидером продаж стал KIA Rio.