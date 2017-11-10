Эксперты назвали самую продаваемую в России иномарку

Россияне предпочитают кататься на иномарках
Эксперты составили список самых продаваемых в России автомобилей в октябре 2017 года. Лидером продаж стала KIA Rio, их в прошлом месяце приобрели 8779 экземпляров.
На второй строчке оказалась отечественная Lada Granta, которую купили 8208 раз, на следующем месте — еще одна модель от концерна «АвтоВАЗ» — Lada Vesta с 6629 проданных машин, пишет агентство Nation News.
Также в рейтинг автомобилей попали Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus и XRAY. На десятом месте оказался Renault Logan, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По данным телеканала 360, отрицательную динамику в прошлом месяце показали три модели топа — KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.