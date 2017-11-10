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10 ноября 2017
12:32  10 ноября 2017 0

Эксперты назвали самую продаваемую в России иномарку

Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, транспорт, парковка, автомобили
Россияне предпочитают кататься на иномаркахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты составили список самых продаваемых в России автомобилей в октябре 2017 года. Лидером продаж стала KIA Rio, их в прошлом месяце приобрели 8779 экземпляров.

На второй строчке оказалась отечественная Lada Granta, которую купили 8208 раз, на следующем месте — еще одна модель от концерна «АвтоВАЗ» — Lada Vesta с 6629 проданных машин, пишет агентство Nation News.

Также в рейтинг автомобилей попали Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus и XRAY. На десятом месте оказался Renault Logan, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным телеканала 360, отрицательную динамику в прошлом месяце показали три модели топа — KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Лев Истомин
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