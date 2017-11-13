Россиян будут судить при помощи роботов

09:06 13 ноября 2017 2

В России хотят создать «электронный кодекс» по французскому образцу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Департамент проектной деятельности правительства собирается создать «электронный кодекс» по французскому образцу, который сможет генерировать типовые судебные решения при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и создавать автоматизированную систему контроля судебной практики. Предложения по цифровизации нормотворчества и правоприменения представили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву

Разработчики указывают в письме Медведеву, что проблемы российского права заключаются в устаревшем, непрозрачном и избыточном регулировании. Сложности также заключаются в возможности неоднозначного толкования правовых норм, затянутых сроках рассмотрения дел и коррупции, приводит письмо «Коммерсант». Создание государственных электронных справочно-правовых систем, как указывают в департаменте, приведет к тому, что действующие нормы будут каталогизированы в духе «качественного нормотворчества», а в будущем онлайн-кодексы станут официальным местом публикации новых норм.

В Минюсте считают, что использование искусственного интеллекта при подготовке законопроектов и подзаконных актов пойдет только на пользу. Автоматизированная система, уверены в ведомстве, позволит избежать в том числе и грамматических ошибок, которые сейчас приходится исправлять вручную. Кроме того, машина может выявить дублирование положений других актов или предупредить о коррупциогенности.

Как считает исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян, наделение машины функцией составления нормативных актов придает ей субъектность, поэтому придется думать, кто будет отвечать за ошибки. «Робот должен помогать, но не заменять судей и адвокатов и не выносить решения. Помимо буквы закона есть еще и дух, есть справедливость и мораль, которые машиной не верифицируются», — критически отнеслась к идее Авакян.

В свою очередь президент некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов» Александр Нестеренко идею поддержал. Он отметил, что электронные кодексы значительно ускорят нормотворчество и позволят выявить противоречия еще на стадии проекта.