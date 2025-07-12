В МИД объяснили, почему меморандум РФ и ООН по зерновой сделке не будет продлен

Россия не продлит меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции
© Служба новостей «URA.RU»
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В июле 22 числа заканчивается срок действия Меморандума Россия – ООН
В июле 22 числа заканчивается срок действия Меморандума Россия – ООН Фото:

Россия не будет продлевать меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, заключенный в 2022 году. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что взаимодействие по данному вопросу может быть продолжено после формального окончания срока действия Меморандума Россия — ООН 22 июля 2025 года.

«Ни одна из задач, предусмотренных меморандумом, не была решена ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России», — сообщили в МИД РФ, заявив, что продление меморандума не произойдет. Информация размещена на сайте ведомства. 

В рамках меморандума, подписанного 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года, стороны договорились о содействии прозрачным и беспрепятственным поставкам российских продовольствия и удобрений, включая устранение ограничений в финансовой, страховой и логистической сферах. Переговоры велись по пяти направлениям: восстановление доступа Россельхозбанка к системе SWIFT, налаживание транспортной логистики, возобновление закупок запчастей, запуск аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разморозка зарубежных активов российских компаний. По заявлениям МИД РФ, ни по одному из этих пунктов не удалось достичь ощутимого прогресса.

Несмотря на это, Россия сохранила динамику экспорта продовольствия и удобрений, что сказалось на стабилизации цен на мировых рынках и поддержке стран Глобального Юга. После завершения действия меморандума 22 июля 2025 года Москва готова обсуждать создание специального банковского канала для расчетов за российский сельхозэкспорт и продолжение инициативы по безвозмездной передаче удобрений нуждающимся странам.

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Россия не будет продлевать меморандум с ООН по экспорту сельхозпродукции и удобрений, заключенный в 2022 году. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что взаимодействие по данному вопросу может быть продолжено после формального окончания срока действия Меморандума Россия — ООН 22 июля 2025 года. «Ни одна из задач, предусмотренных меморандумом, не была решена ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России», — сообщили в МИД РФ, заявив, что продление меморандума не произойдет. Информация размещена на сайте ведомства.  В рамках меморандума, подписанного 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года, стороны договорились о содействии прозрачным и беспрепятственным поставкам российских продовольствия и удобрений, включая устранение ограничений в финансовой, страховой и логистической сферах. Переговоры велись по пяти направлениям: восстановление доступа Россельхозбанка к системе SWIFT, налаживание транспортной логистики, возобновление закупок запчастей, запуск аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разморозка зарубежных активов российских компаний. По заявлениям МИД РФ, ни по одному из этих пунктов не удалось достичь ощутимого прогресса. Несмотря на это, Россия сохранила динамику экспорта продовольствия и удобрений, что сказалось на стабилизации цен на мировых рынках и поддержке стран Глобального Юга. После завершения действия меморандума 22 июля 2025 года Москва готова обсуждать создание специального банковского канала для расчетов за российский сельхозэкспорт и продолжение инициативы по безвозмездной передаче удобрений нуждающимся странам.
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