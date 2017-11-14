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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:44  14 ноября 2017 0

Российский чемпион по боксу погиб в Сирии, воюя на стороне террористов

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Сестра боксера не понимает, зачем он уехал в СириюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Чемпион России и победитель Малых олимпийских игр по боксу Вячеслав Лапшин погиб в Сирии, воюя за запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Спортсмен был убит еще в марте 2016 года, но только сейчас стало известно о его смерти.

Сестра боксера Ольга рассказала, что ее брат принял ислам 15 лет назад, к чему в семье отнеслись спокойно. По ее словам, в июне 2015 года Лапшин с женой и детьми уехал отдыхать в Турцию и решил остаться там, а позже переехал в Сирию. «Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет», — цитирует Ольгу Газета.ru.

Сестра Лапшина, с которым они были очень близки, удивляется, почему брат вообще поехал в Сирию. Она сделала предположение, что спортсмену «могли запудрить мозги в мечети, которую он посещал», и что он сознательно пошел на смерть, «чтобы покончить со всем тем ужасом, который мог там происходить, так как они не могли выбраться оттуда».

30-летняя супруга боксера, Вячеслава Руфина, которая осталась вдовой с тремя детьми на руках, была вынуждена вновь выйти замуж в Сирии, чтобы вернуться на родину. «Она 11 раз пыталась бежать оттуда, и 11 раз ее сажали в тюрьму, теперь наконец-то она доберется до дома», — утверждает сестра спортсмена.

Ранее Министерство обороны РФ обвинило США в поддержке террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Оно выявило факты поддержки террористов во время освобождения города Абу-Кемаль со стороны международной коалиции, которую возглавляют США, передает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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