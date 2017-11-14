17:40 14 ноября 2017 0

Силовики накрыли опасных выходцев из Средней Азии Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В московском регионе при помощи ФСБ задержаны 69 членов запрещенной в России международной экстремистской группировки «Таблиги Джамаат». Руководили группировкой выходцы из Центральной Азии, у которых найдена экстремистская литература, средства связи и электронные носители с отчетами о преступлениях.

Мероприятие силовики провели 14 ноября, сумев разоблачить глубоко законспирированную структуру организации, пишет «Интерфакс».

Как выяснилось, в деятельность группировки вовлекались в числе прочих граждане России. Возбуждено уголовное дело.