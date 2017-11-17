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Главные новости Свердловской области
12:52  17 ноября 2017 0

Металлурги-мастера показали, как можно усовершенствовать процесс производства на ВИЗ-Стали

Победители конкурса «Мастер года»Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали завершился корпоративный конкурс «Мастер года», в котором приняли участие 23 металлурга завода. Финалисты представили руководству предприятия предложения по повышению эффективности производственных процессов, совершенствованию технологий и оборудования в своих подразделениях.

Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе ВИЗ-Стали, конкурс проходил в течение пяти месяцев. Задания включали электронное тестирование личностных качеств, спортивные состязания и деловые игры, в которых оценивались коммуникативные, организаторские и аналитические способности претендентов. В итоге в финал вышли десять мастеров.

Победу в конкурсе одержал инженер Иван Алимпиев, который разработал ИТ-технологию для автоматизированной идентификации рулонов металла. Второе место занял инженер Кирилл Ан с оптимизационной программой системы диспетчеризации цеха техобслуживания и ремонтов. Третье место — у мастера энергетического управления Константина Лысова, предложившего схему эффективного использования конденсата пара на водородном производстве.

Финалистов наградили премиями, а также включили в кадровый резерв предприятия.

Нина Калинина
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