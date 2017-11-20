17:00 20 ноября 2017 3

Патриарх Кирилл призвал творческую интеллигенцию «не сбивать людей с толку» Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал деятелей искусства не приближать конец света. Он считает, что грехи, которые демонстрируются притягательным способом через кинематограф и театр, сулят «грозные мгновения истории».

В понедельник, 20 ноября, патриарх выступил с проповедью после литургии в храме Христа Спасителя. Он винит в пропаганде греха не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку», передает «Интерфакс».

«Очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем», цитирует священнослужителя «Газета.ru». При этом он утверждает, что сейчас для этого совсем не время, так как «мы входим в критический период развития человеческой цивилизации», что видно «невооруженным глазом». Патриарх Кирилл сказал, что приближение и удаление конца света зависит от нас самих, и призвал каждого, особенно публичных людей, «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

Предстоятель Русской православной церкви отмечает сегодня свой 71-й день рождения. Он получил от президента России Владимира Путина личное поздравление, передает «Национальная служба новостей».