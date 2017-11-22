{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
12:58  22 ноября 2017 0

В Нижнем Тагиле банкротят компанию экс-лидера свердловских бойцов ММА. Она не справилась с парком отдыха

Виды Нижнего Тагила, аттракционы, чертово колесо, Нижний Тагил, колесо обозрения, пкио им бондина
Парк Бондина, который тагильчане называют главным местом отдыха, оказался в центре скандалаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подан иск о признании несостоятельным тагильского ООО «Управляющая компания «Инфраструктура». Иск, касающийся реконструкции парка имени Бондина, подан «Тагильскими аттракционами». В 2015 году, когда шла активная модернизация рекреационной зоны, «Аттракционы» попросили УК консультировать их по «вопросам реализации проекта реконструкции и модернизации парка». Общая сумма затрат «Тагильских аттракционов» на консультации составила около 760 тысяч рублей. Но услуг компания не получила ни сразу, ни через год, в связи с чем и обратилась в арбитраж. Был выдан исполнительный лист, однако «Инфраструктура» так и не оказала требуемые услуги «Аттракционам».

УК «Инфраструктура» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее учредители — Александр Тимофеев и Денис Мартыненко. Сейчас, судя по тому, что официальная корреспонденция возвращается в арбитражный суд, учредители не бывают по юридическому адресу фирмы. У них нет ни одной компании, которая бы была официально «прописана» в Нижнем Тагиле. В спортивной среде Мартыненко знают как главу региональной общественной организации «Свердловский союз смешанных боевых единоборств ММА». Тимофеев имеет связи с пермским спортом — он считается близкими к группе предпринимателей, которые занимаются поддержкой хоккея.

Парк Бондина в Нижнем Тагиле, пожалуй, самое популярное место отдыха тагильчан и гостей города, особенно в летнее время. В самом парке есть аттракционы как для детей, так и для взрослых. В парке находятся две зоны развлечений: городок детских аттракционов и семейные аттракционы.

Непонятно, как «Инфраструктура» получила право развивать парк имени Бондина — данных о госконтракте нет. По телефонам, указанным при регистрации УК, никто не отвечает, а руководство парка попросило время для подготовки ответа. Известно, что в 2015 году парк был передан в концессию инвесторам, в виде партнерства муниципалитета и частного бизнеса. Одним из обязательных условий получения концессии стало требование превратить парк в круглогодичное культурное учреждение, а также установка здесь разнообразных аттракционов и организация других развлечений. Со стороны предпринимателей в проекте участвовал Анатолий Толстов. Общая сумма реконструкции парка оценивалась им в 250 млн рублей.

УК «Инфраструктура» уже пытались обанкротить — буквально пару месяцев назад иск подала компания «Швабе-Медиа». Она все в том же 2015 году помогла «спортивной» фирме участвовать в выставке вооружений RAE-2015 и даже изготовила стенд. УК осталась должна за эту работу около миллиона рублей. В конце октября Швабе от своих претензий к управляющей компании отказалась.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров