12:58 22 ноября 2017 0

Парк Бондина, который тагильчане называют главным местом отдыха, оказался в центре скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подан иск о признании несостоятельным тагильского ООО «Управляющая компания «Инфраструктура». Иск, касающийся реконструкции парка имени Бондина, подан «Тагильскими аттракционами». В 2015 году, когда шла активная модернизация рекреационной зоны, «Аттракционы» попросили УК консультировать их по «вопросам реализации проекта реконструкции и модернизации парка». Общая сумма затрат «Тагильских аттракционов» на консультации составила около 760 тысяч рублей. Но услуг компания не получила ни сразу, ни через год, в связи с чем и обратилась в арбитраж. Был выдан исполнительный лист, однако «Инфраструктура» так и не оказала требуемые услуги «Аттракционам».

УК «Инфраструктура» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее учредители — Александр Тимофеев и Денис Мартыненко. Сейчас, судя по тому, что официальная корреспонденция возвращается в арбитражный суд, учредители не бывают по юридическому адресу фирмы. У них нет ни одной компании, которая бы была официально «прописана» в Нижнем Тагиле. В спортивной среде Мартыненко знают как главу региональной общественной организации «Свердловский союз смешанных боевых единоборств ММА». Тимофеев имеет связи с пермским спортом — он считается близкими к группе предпринимателей, которые занимаются поддержкой хоккея.

Парк Бондина в Нижнем Тагиле, пожалуй, самое популярное место отдыха тагильчан и гостей города, особенно в летнее время. В самом парке есть аттракционы как для детей, так и для взрослых. В парке находятся две зоны развлечений: городок детских аттракционов и семейные аттракционы.

Непонятно, как «Инфраструктура» получила право развивать парк имени Бондина — данных о госконтракте нет. По телефонам, указанным при регистрации УК, никто не отвечает, а руководство парка попросило время для подготовки ответа. Известно, что в 2015 году парк был передан в концессию инвесторам, в виде партнерства муниципалитета и частного бизнеса. Одним из обязательных условий получения концессии стало требование превратить парк в круглогодичное культурное учреждение, а также установка здесь разнообразных аттракционов и организация других развлечений. Со стороны предпринимателей в проекте участвовал Анатолий Толстов. Общая сумма реконструкции парка оценивалась им в 250 млн рублей.

УК «Инфраструктура» уже пытались обанкротить — буквально пару месяцев назад иск подала компания «Швабе-Медиа». Она все в том же 2015 году помогла «спортивной» фирме участвовать в выставке вооружений RAE-2015 и даже изготовила стенд. УК осталась должна за эту работу около миллиона рублей. В конце октября Швабе от своих претензий к управляющей компании отказалась.