10:55 26 ноября 2017 0

Из девочки силой выбивали признание Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Сахалине сотрудник полиции семь лет проработал в ОВД «Долинский», ожидая решения суда по делу о причинении телесных повреждений девочке. Страж порядка с коллегой хотели пытками выбить из ребенка признание в краже сумки с документами, сообщили «URA.RU» в пресс-служба Долинского городского суда Сахалинской области.

Девочку во время допроса завели в служебное помещение, где пытали с помощью противогаза, а также применяя электрический ток. После этого один из полицейских нанес ей несколько ударов по лицу. В итоге телесные повреждения у пострадавшей квалифицировали как «не причинившие вреда здоровью». Уголовное дело рассматривали в особом порядке.

Как выяснилось, девочка кражи не совершала. Приговор одному из участников пыток вынесли спустя семь лет после совершения преступления. Все это время мужчина продолжал защищать закон в рядах МВД.