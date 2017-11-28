Мать проворовавшегося экс-заместителя Мединского найдена мертвой в Москве

У матери Пирумова специалисты заметили серьезную травму на шее
Мать бывшего заместителя главы Минкульта РФ Григория Пирумова Татьяна найдена мертвой в собственной квартире в Москве. На шее у женщины специалисты заметили серьезную травму.
Татьяну Пирумову нашли еще 24 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Точные причины смерти устанавливаются, передает телеграм-канал Mash.
Отметим, Пирумов стал широко известен благодаря «делу реставраторов». Бывшего заместителя главы ведомства обвиняли в хищении 164 млн рублей. Чиновника приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили прямо в зале суда, так как весь свой срок он уже провел в СИЗО, писала «Национальная служба новостей».