Следователи займутся авиадебоширом, которого приклеили скотчем к креслу по пути в Екатеринбург

Скандалом с авиадебоширом на рейсе «Уральских авиалиний» из Благовещенска в Екатеринбург занялись силовики. Причины конфликта на борту установит доследственная проверка, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте следственного комитета (СУТ СК) России.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии была получена из СМИ.
Как писало «URA.RU» ранее, 27 ноября пассажир на борту самолета «Airbus А-320», который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, начал кричать, ругаться матом и приставать к соседям. Экипаж после неудачной попытки успокоить мужчину скрутил его и привязал к сидению скотчем.