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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:36  28 ноября 2017 0

Следователи займутся авиадебоширом, которого приклеили скотчем к креслу по пути в Екатеринбург

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
Силовики узнали о скандале на борту из СМИФото: Анна Майорова © URA.RU

Скандалом с авиадебоширом на рейсе «Уральских авиалиний» из Благовещенска в Екатеринбург занялись силовики. Причины конфликта на борту установит доследственная проверка, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте следственного комитета (СУТ СК) России.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии была получена из СМИ.

Как писало «URA.RU» ранее, 27 ноября пассажир на борту самолета «Airbus А-320», который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, начал кричать, ругаться матом и приставать к соседям. Экипаж после неудачной попытки успокоить мужчину скрутил его и привязал к сидению скотчем.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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