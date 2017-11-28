Депутаты гордумы Екатеринбурга требуют, чтобы фонд капремонтов агрессивнее собирал с горожан долги

20:55 28 ноября 2017 0

Мэрия Екатеринбурга защитила Станислава Суханова от оппозиционеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской гордумы разделились во мнениях об итогах работы свердловского Фонда содействия капремонта в областном центре в 2016—2017 годах. Сторонники экс-директора Фонда Александра Караваева заявили 28 ноября на заседании комиссии по городскому хозяйству о многочисленных нарушениях в его деятельности и намерении инициировать его проверку. Близкие к мэрии депутаты посчитали работу фонда эффективной.

Больше всего вопросов вызвали итоги реализации в Екатеринбурге программы «1000 лифтов». По словам руководителя фонда Станислава Суханова, в текущем году в ее рамках в уральской столице было заменено 500 лифтов на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Депутат Олег Хабибуллин посчитал эту цифру завышенной, а его коллега Илья Лобов упомянул, что монопольное право на поставку оборудования по непонятной причине получил Щербинский лифтостроительный завод, а условия конкурсов на определение подрядчиков менялись в течение дня.

Непонимание у депутатов вызвала крайне низкая эффективной проводимой Фондом претензионной работы — взыскивается лишь 10% неоплаченных свердловчанами сумм. По словам Суханова, до 1 июля 2016 году фонду не выделялось средств на оплату государственных судебных пошлин и услуг сторонних юристов. Во второй половине прошлого года на эти цели фонду было выделено 50 миллионов рублей, и руководитель фонда надеется, что средства на эти цели будут выделяться в дальнейшем.

Илью Лобова также возмутило, что руководитель фонда не смог назвать точное число домов, на которых подписаны акты приемки проведенных капремонтов. «В прозвучавшем отчете не было объективным данным, выступавшие руководители не владели цифрами», — отметил депутат. Он выразил желание подробнее ознакомиться с документами о работе фонда и не исключил, что обратится в силовые структуры с просьбой проверить его деятельность.

Представители администрации города, напротив, говорили об эффективной совместной работе с фондом. В частности, заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко поблагодарил депутатов за проявленное беспокойство по поводу деятельности фонда и заверил присутствующих, что все вопросы руководители мэрии решают в тесном взаимодействии с его сотрудниками.