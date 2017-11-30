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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
19:30  30 ноября 2017 0

Свердловский депутат Госдумы остался без должности в российском правительстве. Ему припомнили прежние ошибки

Заседание оргкомитета ассамблеи
Сергей Бидонько остается депутатомФото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидатуру депутата Госдумы от Свердловской области Сергея Бидонько не согласовали на пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Эту должность 30 ноября занял экс-директор департамента финансов Минстроя РФ Юрий Гордеев.

Сразу два независимых источника в правительстве и Госдуме ранее сообщали «URA.RU», что бывшему министру строительства и инфраструктуры Среднего Урала Сергею Бидонько прочат федеральную должность. Но его кандидатуру так и не согласовали.

Основными препятствиями, уточнил собеседник в федеральном органе власти, послужил негативный опыт работы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе (реализация программы была сорвана). Также к свердловскому депутату «были вопросы» у Федеральной службы безопасности. Дозвониться до Сергея Бидонько в течение дня не удалось. У него отключен телефон.

Назначенный Юрий Гордеев сменил на посту замминистра Елену Сиэрра. В Минстрое она курировала работу департамента финансов и отвечала за реализацию федеральных целевых программ ведомства.

Александр Пономарев
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