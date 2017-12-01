Челябинский губернатор уехал в Сочи к Медведеву

Губернатор Борис Дубровский 1 декабря, в пятницу, принимает участие в заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом «URA.RU сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Заседание проходит в Сочи под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Из глав регионов на мероприятии присутствуют только Дубровский и представитель принимающей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Челябинск Дубровский показал главе государства выставку, посвященную саммитам. Выставка была организована на площадях промышленной группы «КОНАР», где проходила деловая часть российско-казахстанского форума.
По неофициальным данным, Челябинской области дали доброна подготовку к саммитам.