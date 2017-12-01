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Главные новости Челябинской области
14:56  01 декабря 2017 1

Челябинский губернатор уехал в Сочи к Медведеву

Заседание правительства при участии губернатора Челябинской области. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский примет участие в заседании глав правительств стран ШОСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский 1 декабря, в пятницу, принимает участие в заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом «URA.RU сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Заседание проходит в Сочи под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Из глав регионов на мероприятии присутствуют только Дубровский и представитель принимающей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Челябинск Дубровский показал главе государства выставку, посвященную саммитам. Выставка была организована на площадях промышленной группы «КОНАР», где проходила деловая часть российско-казахстанского форума.

По неофициальным данным, Челябинской области дали доброна подготовку к саммитам.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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