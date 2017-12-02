01:56 02 декабря 2017 0

Девушка с детства привыкла блистать на сцене Фото: страница Ольги Финадеевой в Instagram

В Москве завершился финальный этап конкурса «Мисс УИС-2017», в котором приняли участие работницы уголовно-исполнительной системы со всей страны. Обладательницей титула вице-мисс стала сотрудница свердловского управления службы исполнения наказаний, инспектор отдела кадров и работы с личным составом ИК-6 Ольга Финодеева.

Как следует из официального заявления ФСИН, корону присудили лейтенанту внутренней службы Глафире Воробей из Новосибирской области. Старшему лейтенанту внутренней службы из Нижнего Тагила Ольге Финодеевой достался почетный титул вице-мисс. Молодая мама двоих детей, еще с детства участвующая в конкурсах красоты, продемонстрировала танцевальные навыки, а также представила свой регион в национальном костюме.

Жюри оценивало не только внешние данные участниц, но и уровень их профессиональной подготовки Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Конкурсантки отметили, что программа «Мисс УИС-2017» была интересной, но напряженной. Девушек оценивали не только по внешнему виду, но и по уровню профессиональной подготовки. Претендентки на звание лучшей работницы уголовно-исполнительной системы пели, соревновались в плавании, дефилировали, стреляли из боевого оружия и не только.