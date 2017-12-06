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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:25  06 декабря 2017 0

Свердловский экс-министр стал новатором модельного дома Prada благодаря двум дыркам

ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, жеребцов михаил
Возможно, новое лицо модного дома PradaФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший свердловский чиновник внес вклад в мировую моду. Экс-министр строительства региона Михаил Жеребцов на своей странице в Facebook рассказал, как повлиял на конструкцию ботинок, выпущенных итальянским модным домом Prada.

«Удивительные вещи порой случаются: как-то я разместил фото ботинок PRADA, в которых сделал боковые отверстия для вентиляции, ибо ботинки хорошие, но долго ходить сложно… Прошло может года полтора и приходит приглашение посмотреть новые ботинки с „учетом моих требований“! Остается только порадоваться за них: реакция на потребительские предпочтения почти мгновенная! Может мне ботинками заняться?!», — написал Жеребцов в одном из последних постов.

Два отверстия сбоку для лучшей вентиляции — идея экс-министра Жеребцова, как он сам утверждает в своем блоге
Фото: store.prada.com

Измененную по рекомендации экс-министра модель ботинок на шнурках сегодня можно найти на официальном сайте Prada в новой мужской коллекции. В изготовлении обуви были использованы кожа, технические ткани, резиновые детали.

«URA.RU» Жеребцов признался, что о ботинках узнал, получив SMS-сообщение от фирменного магазина Prada и был бы совсем не против их приобрести. «Хочется конечно, но цена не позволит сделать это мгновенно», — объяснил экс-чиновник.

Пост свердловского министра строительства Михаил Жеребцов получил в 2011 году и уже через год был отправлен в отставку. В 2013-м он занял пост гендиректора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», откуда ушел в 2016-м. О дальнейших карьерных шагах Жеребцова пока ничего не известно.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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