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07 декабря 2017
06 декабря 2017
06:58  07 декабря 2017 0

Порнозвезда покончила с собой из-за обвинений в гомофобии

Девушка подверглась нападкам после отказа сниматься в одной сцене с гомосексуалистомФОТО: личная страница Мерседес Грабовски в Instagram

Порнозвезда из Канады Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс, покончила с собой из-за обвинений в гомофобии. Актрисе было 23 года.

Как стало известно, девушка подверглась травле после того, как отказалась сниматься в сцене с актером, который принимал участие в гомосексуальном порнофильме. Ее сразу же обвинили в гомофобии, однако Грабовски напомнила, что снималась и в лесбийском порно. Также актриса подчеркнула, что многие девушки в порнобизнесе стремятся избежать контактов с мужчинами, которые уже предавались однополой любви в кадре, передает «Life.ru».

За четырехлетнюю карьеру Грабовски успела сняться в более чем 270 порнографических фильмах, а также завоевала несколько премий AVN Awards (кинонаграды, вручаемые за достижения в создании порнофильмов).

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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