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Главные новости Пермского края
17:29  11 декабря 2017 0

В Перми незнакомец со спиннером преследует первоклассницу

Спиннер. Екатеринбург, вертушка, спиннер, крутилка для рук
Первокласснице мужчина предложил синий спиннер в коробочкеФото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми неизвестный мужчина попытался заманить первоклассницу в машину с помощью спиннера. Мама девочки рассказала, что пермяк уже два раза вступал в диалог с ее дочерью и, видимо, знает, какими путями ребенок ходит по Железнодорожному микрорайону домой.

«Дочка шла из школы, за ней ехала белая машина. Не доехав до нашего дома, машина приостановилась. Из нее выглянул мужчина, с бородой, в черной шапке, и сказал ребенку: „Садись в машину, я тебе дам спиннер“. В это время он ей показал синий спиннер в коробочке», — рассказала мать девочки порталу progorod59.ru.

Школьница отказалась от подарка и поторопилась домой. Однако 8 декабря история повторилась. Правда, тогда девочка шла с тренировки. «Не передумала насчет спиннера?» — спросил незнакомец у семилетней.

«Мне страшно за моего ребенка. Ведь тот мужчина знает, когда и как передвигается моя дочь по микрорайону. Да и за других детей тоже страшно», — сказала мама первоклассницы. Она написала заявление в полицию. Там журналистам сообщили, что проводят проверку поступившей информации.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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