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Главные новости Югры
14:52  13 декабря 2017 0

В югорском городе в канун Нового года исчезла елка. Пропажу обсуждают чиновники и депутаты. ФОТО

Снимок демонтированного дерева выложил в Интернет местный депутат Андрей ПантинФото: личная страница Андрея Пантина в Facebook

В Югорске (ХМАО) в преддверии новогодних праздников исчезла большая ель. Инцидент произошел на улице Спортивной. Судьбой новогоднего дерева заинтересовался местный депутат Антон Пантин, опубликовавший запись о происшествии в соцсети.

«Приехали какие-то люди. Спилили елку и увезли в неизвестном направлении. Причем видно, что задействовано две единицы техники. По фото видно, что елка была очень большая и красивая. В городском парке точно не она стоит, тогда кому она понадобилась?» — пишет Пантин в Facebook.

Ситуацию вызвался объяснить в комментариях начальник управления внутренней политики и общественных связей Югорска Алексей Шибанов. «Неужели вы думаете, что можно вот так просто брать и незаконно пилить зеленые насаждения в городе? Ель произрастала на территории частного земельного участка, она стала мешать владельцам, загораживала проезд в гараж, да и в силу своего возраста ее ствол стал деформироваться. Представляете, если бы оно упало под тяжестью снега?» — заявил представитель администрации.

Шибанов отметил, что сейчас дерево установлено во дворе дома №41 по улице Менделеева и служит новогодней елью.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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