Решение Банка России ввести временную администрацию в Промсвязьбанке может существенно осложнить строительство ОРЦ «Кольцовский» — нового масштабного комплекса для единовременного хранения 30 тысяч тонн овощей и фруктов.
Об этом рассказали источники «URA.RU». Кредитная организация финансировала проект, в рамках которого на площади в 36 гектаров планируется сельскохозяйственный рынок, фуд-корт, склады и офисные помещения. Запуск запланирован на 2018 год. В то же время пока участники проекта не видят в произошедшем с банком никаких проблем. Строит «Кольцовский» группа компаний «ТЭН». В организации заявила, что ничего страшного, с их точки зрения, не случилось: «Банк ведь не закрывается. Все договоренности у нас в силе. И, кроме того, банк был не единственным источником финансирования, есть и другие».
ОРЦ создается по предложению Республики Азербайджан, между ней и Свердловской областью было подписано соглашение еще на выставке «ИННОПРОМ-2014». Курируется стройка правительством Свердловской области. В региональном департаменте информполитики отметили, что проект ОРЦ реализуется в соответствии с утвержденным графиком, в том числе и в части финансирования. В Промсвязьбанке не ответили на письменный запрос с просьбой комментария.
Ранее говорилось, что новое хранилище может заменить печально известную овощебазу №4, самый крупный пункт доставки и хранения овощей и фруктов на Урале. «Четверка» работает нестабильно, конфликты собственников продолжаются тут уже более десяти лет.
Представитель Елены Русиной, нынешней владелицы базы, адвокат Алексей Вейс заявил «URA.RU», что их происходящее с ОРЦ не волнует: «Нас это никак совершенно никак не касается. Кто-то что-то захотел, придумал, что он будет где-то что-то строить — это его желание. Мы не считаем эту информацию достоверной, и к нам она отношения не имеет: Русина как была ответхранителем и хозяйкой овощебазы, так и остается, несмотря на конкурсное управление».
15 декабря Банк России ввел в «Промсвязьбанк» временную администрацию и объявил о его санации силами Фонда консолидации банковского сектора. По мнению регулятора, это повысит устойчивость финансового учреждения, которое входило в топ-10 российских банков.