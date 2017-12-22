Юрий Куклачев с кошками и «Мисс Екатеринбург» откроют ледовый городок

Главный новогодний городок Урала откроют знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев со своими подопечными и победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2017» Анастасия Каунова. Об этом сообщили «URA.RU» в администрации Екатеринбурга.
Юрий Куклачев на протяжении более чем десяти лет приезжает выступать на Новый год в Екатеринбург и устраивает праздничные представления. В этом году чиновники впервые решили пригласить его на городской праздник. Юрий Куклачев будет Дедом Морозом, а Анастасия Каунова сыграет роль Снегурочки. Открытие новогоднего ледового городка состоится 29 декабря в 17:00. На сегодняшний день работы на площади 1905 года завершены уже на 80%.
По замыслу авторов проекта городка, главные объекты — это елка и символизирующий предстоящее в 2018 году 295-летие Екатеринбурга многоярусный торт.
Напомним, ранее Юрий Куклачев одобрил новое шоу лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Главный котик страны», которое тот начал вести на «Первом канале». Клоун посоветовал музыканту сделать передачу «доброй и без политики», пишет сайт «Подмосковье сегодня».