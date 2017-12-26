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26 декабря 2017
04:32  26 декабря 2017 0

Названы самые рейтинговые телепроекты 2017 года

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
Названы самые популярные среди телезрителей программыФото: Анна Майорова © URA.RU

Составлен список самых рейтинговых телепроектов 2017 года. Первую строчку заняла прямая трансляция Парада Победы на «Первом канале».

На втором месте расположился праздничный выпуск новостей, приуроченный к 9 Мая (также на «Первом канале»), а третья позиция досталась документальному фильму Оливера Стоуна «Путин». Следом идет торжественный парад ко дню ВМФ — самый представительный в истории отечественного флота.

Помимо этого, в список вошли шоу талантов «Лучше всех!», музыкальные хиты «Голос» и «Голос. Дети», ток-шоу «Пусть говорят», а также важные спортивные трансляции с участием футбольной и хоккейной сборных страны, пишет «МК».

Александр Черноскутов
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