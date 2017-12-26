Названы самые популярные среди телезрителей программы
Составлен список самых рейтинговых телепроектов 2017 года. Первую строчку заняла прямая трансляция Парада Победы на «Первом канале».
На втором месте расположился праздничный выпуск новостей, приуроченный к 9 Мая (также на «Первом канале»), а третья позиция досталась документальному фильму Оливера Стоуна «Путин». Следом идет торжественный парад ко дню ВМФ — самый представительный в истории отечественного флота.
Помимо этого, в список вошли шоу талантов «Лучше всех!», музыкальные хиты «Голос» и «Голос. Дети», ток-шоу «Пусть говорят», а также важные спортивные трансляции с участием футбольной и хоккейной сборных страны, пишет «МК».