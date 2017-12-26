Кабаева рассказала, как нужно наказывать за допинг-скандал

Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, победительница Олимпийских игр Алина Кабаева, выступила против коллективной ответственности в борьбе с допингом. Она возмущена тем, как чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) выносят решения.
«Олимпийский принцип личной ответственности: виноват — накажи того, кто виноват. Но когда те, кто стоит у руля, начинают действовать по принципу „виноват — накажем всех“ и объявляют виновными всех спортсменов одного государства — это уже борьба не с допингом, а с чем-то другим, что со спортом не связано», — цитирует Кабаеву RT.
Бывшая гимнастка удивлена, что главным информатором WADA стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которого эта же организация в ноябре 2015 года назвала пособником и соучастником манипуляций с допинг-пробами и потребовала уволить.
По словам спортсменки, сложившаяся ситуация беспокоит не только Россию, но и международное спортивное сообщество, которое не согласно с политикой бездоказательных обвинений и коллективных санкций в адрес спортсменов, добавляет портал «Дни.Ru». Она отметила, что российским спортсменам, которым разрешили участвовать в Олимпиаде в Южной Корее, будет нелегко выступать под флагом олимпийского движения.
«У каждого спортсмена есть Родина, есть чувство национальной гордости. Это же нельзя отменить или присвоить», — подчеркнула Кабаева. Она выразила уверенность, что необоснованное решение МОК сделает российских атлетов еще сильнее. «Те, кто хотел унизить Россию, проиграли. А мы будем побеждать», — заявила спортсменка.