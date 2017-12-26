В Екатеринбурге страховщики отговаривают клиентов обращаться к юристам при ДТП

18:30 26 декабря 2017 1

«Никому нельзя верить, только нам», — уверяют страховщики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Клиентка одной из страховых компаний в Екатеринбурге была удивлена тем, что вместе с договором страхования машины ей выдали памятку о том, что после аварии рискованно обращаться к автоюристам. В памятке, которую екатеринбурженка предоставила в редакцию, говорится о том, что стоит отказываться от предложений «автоюристов и автомошенников».

1/2 Вот такие информлистки раздаются в крупной компании вместе с оформлением страховки Читатели URA.RU

В информационном листке сравниваются последствия после обращений в страховую и к автоюристам и, конечно, клиента подводят к решению, что именно страховая компания отработает его случай лучше. Например, в случае возмещения ущерба «страховая выплатит 100%, а автоюрист — только 70% — после независимой экспертизы, около 30% суммы забирают автоюристы». Есть, с точки зрения «официальной» компании, и другие минусы обращения не к ним: «автоюриста вы видите в первый раз», «срок рассмотрения дела минимум три месяца», «с суммы возмещения ДТП вам придется выплатить налоги».

Татьяна говорит, что она получила такую памятку в компании «РЕСО-Гарантия». Ни в московском, ни в екатеринбургском офисе не ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в Екатеринбурге никто не может установить, какое число полисов ОСАГО на рынке является поддельным: как правило, такое обнаруживается только в момент ДТП. Препятствием для обращения в официальные страховые компании екатеринбуржцы чаще всего называют высокую стоимость полиса или невозможность застраховать свою машину из-за того, что компании могут вводить негласные правила отказывать в страховкам тем, кто является для них «проблемным» клиентом — например, получил права недавно или ездит на машине старше десяти лет.