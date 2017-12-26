{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
18:30  26 декабря 2017 1

В Екатеринбурге страховщики отговаривают клиентов обращаться к юристам при ДТП

Клипарт, столкновение, дтп, авария, машина
«Никому нельзя верить, только нам», — уверяют страховщикиФото: depositphotos.com © URA.RU

Клиентка одной из страховых компаний в Екатеринбурге была удивлена тем, что вместе с договором страхования машины ей выдали памятку о том, что после аварии рискованно обращаться к автоюристам. В памятке, которую екатеринбурженка предоставила в редакцию, говорится о том, что стоит отказываться от предложений «автоюристов и автомошенников».

1/2
Вот такие информлистки раздаются в крупной компании вместе с оформлением страховки Читатели URA.RU

В информационном листке сравниваются последствия после обращений в страховую и к автоюристам и, конечно, клиента подводят к решению, что именно страховая компания отработает его случай лучше. Например, в случае возмещения ущерба «страховая выплатит 100%, а автоюрист — только 70% — после независимой экспертизы, около 30% суммы забирают автоюристы». Есть, с точки зрения «официальной» компании, и другие минусы обращения не к ним: «автоюриста вы видите в первый раз», «срок рассмотрения дела минимум три месяца», «с суммы возмещения ДТП вам придется выплатить налоги».

Татьяна говорит, что она получила такую памятку в компании «РЕСО-Гарантия». Ни в московском, ни в екатеринбургском офисе не ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в Екатеринбурге никто не может установить, какое число полисов ОСАГО на рынке является поддельным: как правило, такое обнаруживается только в момент ДТП. Препятствием для обращения в официальные страховые компании екатеринбуржцы чаще всего называют высокую стоимость полиса или невозможность застраховать свою машину из-за того, что компании могут вводить негласные правила отказывать в страховкам тем, кто является для них «проблемным» клиентом — например, получил права недавно или ездит на машине старше десяти лет.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров