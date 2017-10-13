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13 октября 2017
12 октября 2017
09:00  13 октября 2017 0

Страховщиков пустят в электронную базу данных, чтобы исключить мошенничество в ОСАГО

Угрозы минирования министерства образования СО, представительства ХМАО-ЯНАО и спасатели у полпредства по УрФО. Екатеринбург, движение на дороге, улица малышева, автомобили, министерство образования свердловской области
Мошенникам станет сложнее обманывать систему и людейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минкомсвязи подключит страховщиков ОСАГО к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), чтобы помешать мошенникам наживаться на поддельных документах.

С августа 2016 года страховые компании продают электронные полисы ОСАГО. Иногда мошенники намеренно вводят неверные данные о мощности двигателя, географии или категории транспортного средства. Это позволяет им занижать стоимость страховки в официальном документе. Клиенту же достается подделка за полную стоимость, пишут «Известия». Разницу в стоимости при этом преступник оставляет себе.

Минкомсвязи предоставит страховщикам доступ в СМЭВ, через которую компании смогут проверять подлинность документов, используя минимальный набор сведений. Данная мера, считают в ведомстве, позволит исключить возможность использования ложной информации.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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