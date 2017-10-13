09:00 13 октября 2017 0

Мошенникам станет сложнее обманывать систему и людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минкомсвязи подключит страховщиков ОСАГО к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), чтобы помешать мошенникам наживаться на поддельных документах.

С августа 2016 года страховые компании продают электронные полисы ОСАГО. Иногда мошенники намеренно вводят неверные данные о мощности двигателя, географии или категории транспортного средства. Это позволяет им занижать стоимость страховки в официальном документе. Клиенту же достается подделка за полную стоимость, пишут «Известия». Разницу в стоимости при этом преступник оставляет себе.

Минкомсвязи предоставит страховщикам доступ в СМЭВ, через которую компании смогут проверять подлинность документов, используя минимальный набор сведений. Данная мера, считают в ведомстве, позволит исключить возможность использования ложной информации.