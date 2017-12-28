09:00 28 декабря 2017 0

Информация о баснословных зарплатах в МИДе удивила как простых россиян, так и Марию Захарову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 28 декабря. И вот главное за ночь:

«Домой пришла, а родственники косо смотрят». Глава МИД Мария Захарова рассказала, кто из российских дипломатов получает суточные по 147 тысяч рублей в день.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил чиновникам подумать о судьбе налога на движимое имущество для организаций. Напомним, льгота на него отменена с 2018 года.

В торговом центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, много пострадавших. Предполагаемый исполнитель взрыва попал на видео.

После встречи Владимира Путина c парламентариями Совет Федерации ополчился против Госдумы. Причина — в принципиальной позиции Совфеда.

Власти раскрыли причину ДТП с автобусом, задавившим толпу людей в Москве. Позже появилась запись с последними словами водителя перед трагедией.

РПЦ запустит в России религиозный туризм. Церковь планирует популяризовать маршруты по русским святыням.